كورونا في الصين.. تسجيل 151 إصابة ولا وفيات جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا في التاسع من يونيو حزيران هي 45 إصابة مصحوبة بأعراض و106 بدون أعراض.

ورصدت الصين في اليوم السابق 240 إصابة جديدة هي 70 ظهرت عليها أعراض و170 دون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى التاسع من يونيو حزيران 224580 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وفي العاصمة بكين أعلنت الحكومة تسجيل سبع إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل واحدة في اليوم السابق، وتسجيل إصابة واحدة محلية بدون أعراض مقابل صفر في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل ست إصابات جديدة مصحوبة بأعراض، مقابل أربع في اليوم السابق، وخمس إصابات بدون أعراض مثل اليوم السابق.

من جهة أخرى، أفاد تقرير صادر عن لجنة خبراء من منظمة الصحة بأن جميع البيانات المتاحة أظهرت أن فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض كوفيد-19 ربما قد انتقل من الحيوانات، وعلى الأرجح الخفافيش، وهي نتيجة مشابهة لنتائج جهود سابقة بذلتها المنظمة في عام 2021 في أعقاب زيارة لبكين.

ويعني نقص البيانات، خاصة من الصين التي تم فيها اكتشاف حالات الإصابة الأولى بالمرض في ديسمبر/ كانون الأول 2019، استحالة تحديد كيفية انتقال الفيروس لأول مرة إلى البشر. ويعتبر هذا ضربة جديدة للجهود المستمرة لتحديد كيف نشأ الوباء.