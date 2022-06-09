كورونا في الهند.. تسجيل أعلى عدد يومي للإصابات منذ 100 يوم

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 7240 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ الثاني من مارس آذار.

وأعلنت مومباي، وهي العاصمة المالية للهند وتشهد زيادة سريعة في عدد الحالات، تسجيل 1765 إصابة جديدة أمس الأربعاء، بزيادة أكثر من 500 حالة عن يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت ثماني وفيات ناجمة عن كوفيد-19، مما رفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 524723 اليوم الخميس.

ووفقاً لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 532 مليونا و444 ألفا و602 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و300 ألف و269 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 84.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ667 ألفا و41 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و708 وفيات.