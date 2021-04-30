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كورونا في بريطانيا.. بيانات حكومية تؤكد القضاء على الفيروس في ثلث البلاد

30 - أبريل - 2021
كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا

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يبدو أن إجراءات الحكومة البريطانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا قد بدأت تؤتي أكلها، لناحية انخفاض عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

فقد كشفت بيانات حكومية أن تهديد فيروس كورونا، تم القضاء عليه تقريبا في ثلث البلاد، على الرغم من أن الجميع لا يزالون يخضعون لقيود إغلاق قاسية.

وبحسب البيانات الواردة من لوحة معلومات كوفيد الحكومية فإن حوالي 22 مليون شخص يعيشون في مناطق في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا في شهر أبريل.

ويظهر تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية أن بعض المناطق لم تسجل أي حالة وفاة، وقد سجلت منطقة بليموث آخر حالة قبل 57 يوما، أما في أكسفورد ومايدستون وكينت، فآخر حالة وفاة سجلت قبل شهرين.

وتظهر الإحصاءات التي تصل حتى 29 أبريل أنه خلال الشهر الحالي، تم الإبلاغ عن أقل من 600 حالة إصابة، مقارنة بأكثر من 30 ألفا خلال نفس الفترة في يناير.

وتظهر أحدث الأرقام أن أكثر من 48 مليون مواطن بريطاني تلقوا جرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس، و14 مليون تلقوا الجرعتين.

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