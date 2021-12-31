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كورونا في تركيا.. الإصابات تتخطى 40 ألف حالة جديدة

31 - ديسمبر - 2021
كورونا في تركيا

كورونا في تركيا

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أعلنت السلطات التركية عن تسجيل 40786 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في أعلى حصيلة منذ أبريل الماضي.

وحذر وزير الصحة فخر الدين قوجة من أن المتحور أوميكرون أصبح مهيمنا مع احتفال الأتراك بليلة رأس السنة الجديدة دون قيود.

وقال وزير الصحة على “تويتر” فيما وصفه بأنه “تحذير” العام الجديد: “على الرغم من عدم وجود قيود، نوصيكم بالتصرف كما لو كانت موجودة”.

وزادت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بأكثر من الضعف من 18910 قبل أسبوع.

يشار إلىأن  وزارة الصحة التركية، كانت قد أعلنت اليوم عن بدء حجز مواعيد لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا، لمن تلقوا الجرعة الثانية من لقاح “بيوتونيك” الألماني أو”سينوفاك” الصيني، قبل 3 أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج التطعيم الذي تنفذه البلاد بغرض مكافحة تفشي فيروس كورونا.

 

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