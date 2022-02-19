كورونا في دول العالم.. الإصابات تتجاوز 41 مليوناً والوفيات أكثر من 6 ملايين

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 418.92 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و235027.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونا و445094 بعد تسجيل 189105 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121202 بعد تسجيل 219 وفيات جديدة.

أما في الصين، فقد أعلنت اللجنة الوطنية للصح يوم السبت تسجيل 137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 87 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 80 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 40 قبل يوم.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق – إجمالي الوفيات – عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة – 934200 – 78319951

الهند – 510905 – 42780235

البرازيل – 641902 – 27937835

فرنسا – 136142 – 21889021

المملكة المتحدة – 160221 – 18499058

روسيا – 714572 – 15020573

تركيا – 91466 – 13226272

ألمانيا – 120754 – 13085226

إيطاليا – 152282 – 12323398

إسبانيا – 97710 – 10778607

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها – عدد الوفيات – عدد الإصابات

38 – العراق – 24824 – 2286451

44 ‬‬‬‬- الأردن – 13585 – 1526272

50 – المغرب – 15855 – 1157637