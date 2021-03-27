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كورونا في فرنسا.. ارتفاع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة إلى أعلى مستوى له

27 - مارس - 2021
فرنسا كورونا

فرنسا كورونا

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أظهرت بيانات الصحة الفرنسية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في وحدات العناية المركزة إلى أعلى مستوى له هذا العام، وسط دعوات تطالب الحكومة بفرض عزل عام صارم لمنع موجة ثالثة من الجائحة.

وأظهرت البيانات يوم السبت أن 4791 مريضا يعالجون من كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة ارتفاعا من 4766 يوم الجمعة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 194 وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس في المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن قراره عدم فرض عزل عام ثالث، لكنه قال إنه ربما تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود.

    المصدر :
  • رويترز

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