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كورونا في فرنسا.. الإصابات تتخطى الـ"20 ألف" في يوم واحد

18 - نوفمبر - 2021
فرنسا كورونا

فرنسا كورونا

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سجلت فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ 25 أغسطس آب مع تسارع الموجة الخامسة للجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20294 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7.33 مليون.

من جهتها أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تدرس إعادة فرض العمل عن بعد، لمحاولة احتواء الموجة الخامسة من جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنها تعتبر فكرة فرض إغلاق جديد «غير متناسبة».

وأشار وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مقابلة مع موقع «20 دقيقة» اليوم الأربعاء، إلى أنه على الرغم من تسارع انتشار الفيروس «ليس لدينا موجة في المستشفيات بفضل التطعيم»، مضيفا أنه في هذا السياق يشكّل العمل عن بعد «جزءا من الإجراءات التي يمكننا تطبيقها إذا لزم الأمر».

ولفت إلى أنه «في ظل الظروف الحالية، سيكون تطبيق الإغلاق أمرا غير متناسب».

الجدير ذكره أن السلطات الصحية الفرنسية أعلنت اكتشافها متحوّراً جديداً من فيروس كورونا في مدرسة بمدينة باناليك في شمال غرب فرنسا.

وأوضحت السلطات أنه تم التعرف على المتحور الجديد في مدرسة منى أوزوف الابتدائية في مقاطعة فينيستير بمدينة بريتاني، حيث أصيب 24 شخصاً به، بينهم 18 طفلاً، مؤكدة وضع منطقة بريتاني تحت المراقبة.

وأوضح مصدر مطلع في حديث لصحيفة “CNEWS”، أن هذا المتحور لا يتشابه مع أي متحور آخر، لافتاً إلى أنه “من أجل تحديد نوعه، تم إرسال 4 اختبارات إيجابية إلى المختبر للفحص، لكن النتائج لم تتطابق مع أي متحور آخر”.

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