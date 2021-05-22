الأحد 10 شوال 1442 ﻫ - 23 مايو 2021 |
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كورونا في فرنسا.. الإصابات تحافظ على انخفاض مستواها

منذ 4 دقائق
كورونا في فرنسا

كورونا في فرنسا

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استقر متوسط الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا على مدى سبعة أيام عند مستوى يقل عن 14 ألفا لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت، انخفاضا من الذروة التي تجاوزت 42 ألف إصابة في منتصف أبريل نيسان عندما كانت البلاد في خضم ثالث عزل عام لها.

وبدأت فرنسا في تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية أيار وتأمل في رفع كل القيود الرئيسية بحلول نهاية حزيران.

وبدأت المقاهي والمطاعم في تقديم خدماتها في الهواء الطلق منذ يوم الأربعاء وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 إلى 19765

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