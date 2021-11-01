كورونا.. قيود جديدة في هولندا وحالة من القلق بألمانيا

تشهد بعض الدول الأوروبية ارتفاعا ملحوظا في أرقام فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من موجات تفشي جديدة للوباء مع دخول فصل الشتاء.

وفي هذا السياق، تعتزم هولندا فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا هذا الأسبوع، فيما ساورت ألمانيا حالة من القلق مع تسجيل حالات كوفيد مجددا في دور رعاية المسنين وازدياد الإصابات وتوقف حملة التلقيح في البلاد.

يأتي ذلك في مسعى للحد من ارتفاع معدلات الإصابة في هولندا خلال الآونة الأخيرة، وفق ما بيان نشرته رويترز.

وقال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج يوم الإثنين “لا يمكننا التهرب من ضرورة فرض قيود جديدة. عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات يرتفع بسرعة”.

على جانب آخر سادت أجواء من القلق في ألمانيا التي تسعى لتشكيل حكومة جديدة مع تسجيل حالات كوفيد مجددا في دور رعاية المسنين وازدياد الإصابات وتوقف حملة التلقيح في البلاد.

ودقت أنجيلا ميركل ناقوس الخطر في عطلة نهاية الأسبوع وهي تتولى حاليا تصريف الأعمال قبل تشكيل حكومة جديدة بقيادة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز.

وأعلنت المستشارة بحسب فرانس برس على هامش آخر قمة تشارك فيها لمجموعة العشرين في روما أن الوضع الحالي في المستشفيات وخصوصا عدد الوفيات “يقلقني كثيرًا (…) ويجب أن يقلقنا جميعًا”.

وواجهت ميركل مع تفشي فيروس كورونا أخطر أزمة منذ 16 عاما في الحكم.

وأضافت “عدنا مجددا إلى سلوك لا مسؤول” بعد رفع العديد من القيود في الأشهر الأخيرة، في حين أن الأرقام الأخيرة ليست جيدة.