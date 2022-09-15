كورونا لا يزال تهديدا للقارة الأفريقية

قال القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل تهديدا في القارة الأفريقية نظرا لانخفاض معدلات التطعيم.

وقال أحمد أوجويل أوما في مؤتمر صحفي “الفيروس لا يزال منتشرا، ومع انخفاض معدلات التطعيم لا يزال الوباء منتشرا بشدة هنا في القارة”.

جاء هذا في رده على سؤال عما إذا كان يتفق مع تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بأن نهاية جائحة كورونا أمست وشيكة.

وأوضح أوما أن ما يزيد قليلا عن 22 بالمئة من سكان أفريقيا تم تطعيمهم بالكامل من كوفيد-19، وأن وكالته ستواصل الضغط لزيادة النسبة. وقال لصحفيين “مستويات الحماية لا تزال منخفضة نسبيا”.

ووجدت الدول الأفريقية صعوبة في تأمين إمدادات من اللقاحات المضادة لكورونا في بدايات ظهورها بعدما قامت الدول الغنية بحيازة كميات كبيرة من الجرعات. ومؤخرا جعلت مشاكل لوجستية من الصعب إيصال اللقاحات فعليا للأفراد.

وقال أوما إن وكالته تركز على تلقيح أكبر عدد ممكن من الأفراد في القارة بشكل كامل، وليس على شراء لقاحات جديدة تستهدف سلالات بعينها مثل أوميكرون.