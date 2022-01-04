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كورونا يباغت ملك وملكة السويد

منذ ساعة واحدة
ملك وملكة السويد

ملك وملكة السويد

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أعلن القصر الملكي في السويد إصابة الملك جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا، بفيروس “كورونا” المستجد.‏

وقال القصر في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن “الملك والملكة اللذين تم تطعيمهما بشكل كامل بثلاث حقن تظهر عليهما أعراض خفيفة، ويشعران بصحة جيدة نظرا للظروف”، بحسب وكالة “رويترز”.

أضاف القصر الملكي أن ملك السويد (75 عاما) والملكة (78 عاما) يخضعان للعزل الذاتي، وأن العمل جار لتتبع من كانوا على اتصال بهما.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان السويد عن تسجيلها رقما قياسيًا يوميا جديدا لحالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، وسط طفرة سببها متحور “أوميكرون” الجديد شديد العدوى.

وأظهرت بيانات وكالة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 11507 حالات إصابة في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الوقت الذي تضع فيه الموجة الرابعة من الفيروس الرعاية الصحية تحت ضغط متجدد.

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