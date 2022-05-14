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كورونا يتفشى في كوريا الشمالية.. تسجيل 21 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة

منذ ساعة واحدة
الزعيم الكوري الشمالي يعتبر تفشي كوفيد-19 يمثل "كارثة كبيرة"

الزعيم الكوري الشمالي يعتبر تفشي كوفيد-19 يمثل "كارثة كبيرة"

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت إنه تم تسجيل 21 وفاة جديدة يوم الجمعة بسبب كوفيد-19 إضافة إلى إصابة 288100 شخص وسط تفش للمرض.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله إن تفشي كوفيد-19 يمثل “كارثة كبيرة”.

يشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أكد الخميس “التغلّب” على جائحة كورونا من خلال تطبيق نظام حجر صحّي “طارئ إلى أقصى درجة”، وذلك بعد الإعلان رسمياً عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي إنّ “الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة”.

وأضافت الوكالة أنّ الزعيم “أكّد لنا أنّه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتّع بها الشعب… سنتغلّب بالتأكيد على حالة الطوارئ وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ”.

وأكّدت كوريا الشمالية الخميس تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في حالة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنّها “حادثة طوارئ وطنية خطيرة”.

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