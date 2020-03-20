كورونا يتفشّى بألمانيا.. 3 آلاف إصابة في يوم واحد

أفادت مراسلة العربية/الحدث، الجمعة، بارتفاع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 15320 في ألمانيا، أي بمعدل 3 آلاف إصابة إضافية عن صباح الخميس، في حين بلغت الوفيات 44 أي 16 وفاة جديدة في يوم واحد.

” أسوأ الاحتمالات”

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور أعلنت، الخميس، أن الجيش يجري استعدادات للمساعدة في جهود التعامل مع أزمة كورونا أو في حالة تعرض المؤسسات المدنية الأخرى لضغوط تفوق طاقتها في التعامل مع التفشي. وقالت “نستعد لأسوأ الاحتمالات إذا أصيب عدد كبير جدا من الناس، ولدينا الموارد البشرية للمساعدة”.

كما أضافت أن الجيش أجرى اتصالات بالفعل مع مئات من ضباط الاحتياط الطبيين بالقوات المسلحة وسيكون الجيش قادرا على حماية البنية الأساسية الحيوية وتوزيع المعدات الطبية والأدوية إذا لزم الأمر.

يذكر أن معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة كان أعلن، الخميس، أن عدد حالات الإصابة الجديدة في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد.