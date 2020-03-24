كورونا يتفّشى في الجيش الأميركي

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في صفوف الجيش بلغ 174.

وبحسب رويترز، فإن العدد الجديد المعلن عنه، يوم الثلاثاء، يزيدُ بواقع 41 حالة، عن العدد الذي جرى الإعلان عنه في اليوم السابق.

وأضاف البنتاغون، أن 59 موظفا مدنيا و61 من أفراد أسرهم و27 متعاقدا ثبتت إصابتهم أيضا بالفيروس.

وأوضحت الولايات المتحدة ثالث بلدان العالم تأثرا بفيروس كورونا، إثر تسجيل ما يفوق 46 ألف حالة و582 حالة وفاة.

ونبهت المنظمة عبر متحدثة باسمها، الثلاثاء، إلى تسارع “كبير للغاية” في عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، قائلة إنه إن الممكن أن تتحول البلاد إلى مركز للتفشي.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية، أن يشهد العالم ارتفاعا “كبيرا” في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 338 ألف شخص حتى الآن.

وأضافت الصحة العالمية أن 85 في المئة من حالات الإصابة التي جرى الإبلاغ عنها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت في أوروبا والولايات المتحدة.

ويتفاقم خطر فيروس كورونا في كل من أوروبا والولايات المتحدة، فيما تشهد الصين انحسارا ملحوظا للوباء الذي ظهر في مدينة ووهان، وسط البلاد، لأول مرة، أواخر العام الماضي.