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كورونا يجبر فرنسا للعودة إلى العزل التام

1 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2021 10:33 صباحًا
كورونا فرنسا

كورونا فرنسا

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض العزل العام في بلاده، جراء ارتفاع أرقام فيروس كورونا .

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توسيع نطاق القيود المفروضة على التنقل، لتشمل فرنسا بأكملها، وقال إنه سيتم إغلاق المدارس 3 أسابيع، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لمكافحة موجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تجعل المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى.

وقال ماكرون إنه قرر تمديد إجراءات العزل العام المفروضة بالفعل في العاصمة باريس وقطاعات واسعة من الشمال وأجزاء من الجنوب الشرقي، لتشمل البلاد بأكملها اعتبارا من السبت ولمدة شهر على الأقل.

وأضاف ماكرون في خطاب بثه التلفزيون “إذا لم نتحرك الآن سنفقد السيطرة على الوضع”.

وأودى الوباء بحياة 95 ألفا و337 شخصا في فرنسا، وتسبب في وصول وحدات العناية المركزة في المناطق الأشد تضررا إلى نقطة الانهيار.

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