كورونا يجتاح الجزائر بـ20 سلالة

قال عبدالرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، أن عدد سلالات كورونا المتواجدة بالجزائر يقدر بـ20 سلالة.

وأضاف بن بوزيد، أن التقرير الخاص بالسلالات التي اكتسحت الجزائر من الخارج سيطرح، الأحد، كملف للنقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء الجزائري.

وأشار إلى أن قرار فتح الحدود من عدمه سيفصل فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا أن الحسم في هذا القرار ليس من صلاحياته كوزير.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، السبت، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 125059 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3360 وفاة.

من جانبه، أكد البروفيسور جمال الدين نيبوش، أستاذ طب أمراض القلب ورئيس مصلحة طب الأمراض القلبية بالمركز الاستشفائي بحسين داي، أن الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة وليست مقلقة على عكس ما يحدث في باقي الدول.

وأكد البروفسور، في تصريح خص به إذاعة سطيف الجهوية، أنه لا يوجد نقص في التكفل بمرضى كوفيد-19، معتبرا أن عدد المرضى في الإنعاش ضئيل ومتحكم فيه.وفيما يخص حالات الوفاة بفيروس كورونا، قال المتحدث أن معدل الوفيات في الجزائر يقترب من 300 وفاة شهريا.

واستبعد البروفسور نيبوش، أي خطورة لحد الآن في الوضعية الوبائية خاصة وأن السلالات الجديدة سجلت منذ شهرين ولم تنتشر بسرعة، وتابع ذات المتحدث أن الفيروس المنتشر في الجزائر لا يملك الخطورة نفسها ولا الأسلوب نفسه كالمنتشر في دول كثيرة.

من جهة أخرى، كشف “نيبوش” عن الخطر الذي يشكله “كوفيد-19” على أصحاب الأمراض المزمنة ومنهم مرضى القلب والشرايين لأن مناعتهم ضعيفة وكلما نقصت المناعة زاد الخطر.

أما بالنسبة للأدوية المستعملة ضد كورونا، قال “نيبوش” أنها لا تؤثر على مرضى القلب باستثناء الكلوروكين الذي قد يؤثر على عضلة القلب لكن مضاعفاته قليلة جدا.

وكشف نيبوش عن مخلفات فيروس كورونا التي تظهر بعد الشفاء،كالتهاب عضلة القلب والشرايين والسكتة القلبية.