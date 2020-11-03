كورونا “يخطف” ممثل خامنئي في العراق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، عن و فاة ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في العراق، نجف نجفي روحاني، بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة ”همشهري“ الإيرانية، توفي مسؤول تمثيل بعثة المرشد الإيراني في العراق، نجف نجفي روحاني، في مستشفى شهيد بهشتي بمدينة قم الإيرانية، بعدما اشتدت عليه الإصابة بمرض كورونا، خلال الشهر الماضي.

وأشار تقرير لوكالة ”مهر“ الإيرانية، إلى أن نجفي روحاني كان قد ترك العراق وعاد إلى إيران مؤخرا؛ وذلك بعدما توقف إرسال الزوار الإيرانيين إلى العراق؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا.

واشارت الوكالة الإيرانية في تقريرها، إلى أن نجفي روحاني، كان يتولى في السابق مسؤولية تمثيل بعثة المرشد الإيراني في المدينة المنورة، ثم تولى ذات المنصب في العراق لاحقا.

وكانت إيران أعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كورونا في صفوف مسؤولي النظام، من وزراء ومستشارين للمرشد خامنئي، وقادة عسكريين بالحرس الثوري، كان آخرهم قائد القوات الجوية للحرس الثوري، بحسب “ارم نيوز”.