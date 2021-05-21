كورونا "يستشرس" في ألمانيا... أكثر من 8 آلاف إصابة في يوم واحد

لا يزال فيروس كورونا يرعب العالم، فقد أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8 آلاف و769 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلي

بحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 11 ألفا و336 إصابة، وسجل المعهد 226 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 190 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي، وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 كانون الثاني الماضي بواقع 1244 حالة.

بلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، الجمعة 67.3 إصابة (68 الخميس). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة، وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و635 ألفا و162 حالة.

كما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 87 ألفا و128حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و374 ألفا و600 حالة، وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى الخميس 0.82، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 82 فردا آخرين في المتوسط، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.