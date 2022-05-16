كورونا يضرب كوريا الشمالية.. الصحّة العالمية تحذّر من انتشار سريع

تضرب جائحة كوفيد 19 كوريا الشمالية بقوة بعدما تمكنت الدولة من لجم التفشّي لأكثر من عامين.

وأقرّت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بأول تفش ضخم لكوفيد-19 وحذر خبراء من أنه قد يلحق أضرارا بالغة بالبلد مع نقص إمدادات الدواء وغياب برنامج للتطعيم.

في السياق عينه، حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من أن مرض كوفيد-19 قد ينتشر بسرعة في كوريا الشمالية، حيث تقول إن برامج التلقيح لم تبدأ بعد.

وقال “بونام خيترابال سينغ” المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لمنطقة جنوب شرق آسيا في بيان أُرسل للصحفيين: “مع عدم بدء التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد حتى الآن، هناك خطر أن ينتشر الفيروس بسرعة بين جموع الناس ما لم تُتخذ إجراءات فورية ومناسبة لاحتوائه”.

وذكرت المنظمة في البيان نفسه أنها لم تتلقَّ بعد أي معلومات عن الانتشار من السلطات المحلية بشكل مباشر.

الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن “كيم جونج أون” زعيم كوريا الشمالية وجه الجيش لتحقيق الاستقرار في توزيع علاجات كوفيد-19 في العاصمة بيونجيانج، في إطار مكافحة أول موجة انتشار مؤكدة للمرض في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم قال في اجتماع طارئ للمكتب السياسي إن الأدوية المنتجة داخل البلاد لا تصل للناس بالسرعة أو بالدقة الكافية، وذلك قبل زيارته لصيدليات قرب نهر تايدونج بالعاصمة.

كما أمر كيم بالنشر الفوري “للقوات القوية” من الهيئة الطبية بالجيش “من أجل استقرار إمدادات الدواء في مدينة بيونجيانج”.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن السلطات أمرت بتوزيع الاحتياطيات الوطنية من الأدوية، لكن الصيدليات غير مؤهلة بشكل جيد للقيام بمهمتها بسلاسة.