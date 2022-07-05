الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كورونا يفتك بفرنسا من جديد.. أكثر من 200 ألف إصابة خلال 24 ساعة

منذ 4 دقائق
كورونا في فرنسا

كورونا في فرنسا

A A A
طباعة المقال

تضرب موجات جديدة من تفشي فيروس كورونا معظم دول العالم، وسط مناشدات المنظمات الصحية تلقي اللقاحات المضادة للمرض من أجل الوقاية من تداعياته الخطرة.

في هذا الاطار، أعلن وزير الصحة الفرنسي “فرنسوا برون”، الثلاثاء 5 تموز أن حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد “ستتخطى المئتي ألف”.

وخلال جلسة في الجمعية الوطنية بشأن قانون حول الأمن الصحي، قال برون إن الموجة السابعة من التفشي الوبائي “تشهد في الأيام الأخيرة تزايدًا”.

وأضاف: “سجلنا ما معدله نحو 120 ألف إصابة في اليوم خلال الأسبوع الأخير، ومن المتوقع أن تتخطى الحصيلة اليومية مئتي ألف إصابة هذا المساء”.

وسجلت السلطات الصحية في فرنسا ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة في إصابات فيروس كورونا، مما دعا المسؤولين لحث الفرنسيين على العودة لارتداء الكمامات من جديد.

ووضع المسؤولون الفرنسيون الأمر في إطار “الدعوة” و”التوصية”، دون أن يصل الأمر إلى إعادة فرض القيود السابقة، التي قد تخيف السياح خاصة في ظل الموسم السياحي المزدهر أو تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أوليفيا غريغوار، إنه لا توجد خطط لإعادة فرض اللوائح الوطنية التي تحد أو تضع شروطا للتجمعات في الداخل والنشاطات الأخرى.

وكانت ذكرت في مقابلة سابقة مع قناة “بي أف أم تي في”: “لقد سئم الفرنسيون القيود. نحن واثقون من أن الناس سيتصرفون بمسؤولية”.

وفي نيسان الماضي، رفعت الحكومة الفرنسية معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وعاد السائحون الأجانب برا وبحرا وجوا إلى شواطئ البحر المتوسط والمطاعم والحانات في فرنسا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

وزيرا المالية والصحة البريطانيين ريشي سوناك ساجد جاويد
حكومة جونسون في ورطة.. استقالة مفاجئة لوزيري المالية والصحة
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو
مطار هيثرو في العاصمة البريطانية على موعد مع "اضطراب كبير وتأخيرات"!
قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان
المعارضة السودانية ترد تعهدات البرهان.. "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
رجل الاعمال طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
سمير جعجع
جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!