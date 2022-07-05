كورونا يفتك بفرنسا من جديد.. أكثر من 200 ألف إصابة خلال 24 ساعة

تضرب موجات جديدة من تفشي فيروس كورونا معظم دول العالم، وسط مناشدات المنظمات الصحية تلقي اللقاحات المضادة للمرض من أجل الوقاية من تداعياته الخطرة.

في هذا الاطار، أعلن وزير الصحة الفرنسي “فرنسوا برون”، الثلاثاء 5 تموز أن حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد “ستتخطى المئتي ألف”.

وخلال جلسة في الجمعية الوطنية بشأن قانون حول الأمن الصحي، قال برون إن الموجة السابعة من التفشي الوبائي “تشهد في الأيام الأخيرة تزايدًا”.

وأضاف: “سجلنا ما معدله نحو 120 ألف إصابة في اليوم خلال الأسبوع الأخير، ومن المتوقع أن تتخطى الحصيلة اليومية مئتي ألف إصابة هذا المساء”.

وسجلت السلطات الصحية في فرنسا ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة في إصابات فيروس كورونا، مما دعا المسؤولين لحث الفرنسيين على العودة لارتداء الكمامات من جديد.

ووضع المسؤولون الفرنسيون الأمر في إطار “الدعوة” و”التوصية”، دون أن يصل الأمر إلى إعادة فرض القيود السابقة، التي قد تخيف السياح خاصة في ظل الموسم السياحي المزدهر أو تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أوليفيا غريغوار، إنه لا توجد خطط لإعادة فرض اللوائح الوطنية التي تحد أو تضع شروطا للتجمعات في الداخل والنشاطات الأخرى.

وكانت ذكرت في مقابلة سابقة مع قناة “بي أف أم تي في”: “لقد سئم الفرنسيون القيود. نحن واثقون من أن الناس سيتصرفون بمسؤولية”.

وفي نيسان الماضي، رفعت الحكومة الفرنسية معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وعاد السائحون الأجانب برا وبحرا وجوا إلى شواطئ البحر المتوسط والمطاعم والحانات في فرنسا.