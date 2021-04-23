كورونا يفتك في الهند.. وحريق في أحد المستشفيات يودي بحياة 13 مصاباً

لقي ما لا يقل عن 13 مصاباً بفيروس كورونا مصرعهم في حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مستشفى بإحدى ضواحي بومباي، بحسب ما أعلن مسؤول في فرق الإطفاء الهندية لوكالة فرانس برس.

وقال موريسون خافاري إنّ “17 مريضاً كانوا في وحدة العناية المركّزة في مستشفى فيجاي فالابه عندما اندلع حريق، توفي منهم 13، ونُقل الأربعة الآخرون إلى مرافق أخرى”.

والحريق هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث تعرضت لها المنشآت الصحية المكتظة بمصابي فيروس كورونا في الهند.

حبث لقي 22 مريضا بكوفيد-19 حتفهم، يوم الأربعاء، في مستشفى عام بولاية ماهاراشترا عندما نفدت إمدادات الأكسجين بسبب تسرب في خزان الأكسجين.

ويوم أمس، سجلت الهند حوالى 315 ألف إصابة جديدة بالفيروس مسجلة رقما قياسيا عالميا مخيفا، بينما يسود التوتر في المستشفيات التي تواجه نقصا في الأكسجين والأسرة.

وكشفت الموجة الوبائية الثانية التي تنسب خصوصا إلى “طفرة مزدوجة” للفيروس وكذلك إلى التجمعات الكبيرة التي سهلت انتشار العدوى، مرة أخرى تدهور النظام الصحي الهندي.

وتحدثت وزارة الصحة الهندية الخميس عن 314 ألفا و835 إصابة جديدة في حصيلة يومية لم يسبق أن سجلت في أي بلد في العالم.

وبلغ مجموع الإصابات في الهند 15,9 مليونا منذ بداية الوباء، وهي بذلك ثاني بلد في عدد الإصابات متقدمة على البرازيل حيث أصيب 14,12 مليون شخص بكورونا.

وجهت عدة مستشفيات وعيادات في العاصمة نداءات استغاثة إلى الحكومة المركزية للحصول على إمدادات من الأكسجين بشكل عاجل لمئات المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي.

وتسلمت العاصمة الأربعاء 500 طن من الأكسجين لكن المطلوب هو 700 طن يوميا في الوقت الحالي.

وقال مسؤولون صحيون في أنحاء شمال وغرب الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، إنهم يواجهون أزمة، حيث امتلأت معظم المستشفيات عن آخرها، في الوقت الذي تنفد فيه إمداداتها من الأكسجين.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء، عن الحريق الذي بدأ في وحدة للرعاية الفائقة بمستشفى فيجاي فالابه في إحدى ضواحي مدينة مومباي

“توفي 12 شخصا في الحريق، وفقا للمعلومات التي وردت إلينا حتى الآن”.