كورونا يقترب من بوتين..إصابة المتحدث باسم الكرملين بكورونا

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في الوقت الذي بدأت تتجه فيه روسيا للتخفيف من اجراءات العزل التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا ، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه يتلقى العلاج في المستشفى.

ونقلت عنه الوكالة قوله “نعم، أنا مريض وأتلقى العلاج”.

كما أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في 30 نيسان/أبريل، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن رئيس الحكومة يتعافى من فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتواصل معه كل يوم ويشارك في العمل الجاري وإعداد جميع القرارات.

ثالث أكبر حصيلة إصابات

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10,899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد يتجاوز مثيله في بريطانيا ويصل إلى 232,243، وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم.

يأتي ذلك فيما تبدأ روسيا خفضا تدريجيا في إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 107 حالات إلى 2116.