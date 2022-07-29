الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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كورونا ينتشر في اليابان.. وخطط جديدة للمواجهة

منذ ساعة واحدة
كورونا في اليابان
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قالت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مصادر حكومية، إن اليابان قد تعلن اليوم الواقع في 29 تموز 2022 عن خطط لنظام جديد يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وعلى الرغم من الإصابات الجديدة القياسية في الموجة السابعة المتصاعدة من الجائحة، التي رفعت عدد الإصابات في اليابان إلى 233100، تقول الحكومة إنه لا توجد خطط بعد لمزيد من القيود.

لكن النظام الجديد سيسمح للمسؤولين المحليين بتبني إجراءات خاصة بهم.

وفي حين قالت الحكومة إن عدد الوفيات أقل مما كان عليه في الموجات السابقة، فإن عدد المصابين بأمراض خطيرة يتزايد في بعض أجزاء البلاد، مما يفرض ضغوطا على الأنظمة الصحية.

ولم تفرض اليابان أبدا إغلاقا على مستوى البلاد على نفس النطاق الذي شهدته بلدان أخرى، لكنها تدعو السكان بدلا من ذلك إلى البقاء في المنازل قدر المستطاع وتحد من ساعات عمل المطاعم والحانات.

    المصدر :
  • رويترز

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