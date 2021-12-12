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كورونا يواصل انتشاره.. الإصابات تلامس 270 مليون حول العالم

12 - ديسمبر - 2021
العديد من دول العالم فرضت قيود لموجهة كورونا

كورونا

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بدون هوادة، يواصل فيروس كورونا ومتحوراته المثيرة للقلق الانتشار في معظم مناطق ودول العالم.

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من269.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 269.693.236، وإجمالي الوفيات 5.301.185 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 797.179 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.884.587.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.457 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.177.059.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 475.128 وإجمالي إصابات 34.682.736.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.385 وإجمالي إصابات 3.914.706.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 282.713 وإجمالي إصابات 9.812.538.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات201.650 وإجمالي إصابات 2.251.027.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.844 وإجمالي إصابات 10.833.033.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.929 وإجمالي إصابات 4.258.980.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.765 وإجمالي إصابات 5.206.305.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.661 وإجمالي إصابات 6.152.524.

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