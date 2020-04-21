كورونا يواصل حصد ضحاياه .. وفاة أكثر من 170 ألف شخص في العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم .

وتسبب تفشي وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 170 ألف شخص في العالم، نحو ثلثيهما في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، يستند إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الدول.

وتوفي 170 ألف و566 شخصا في العالم (من أصل 2,483,086 حالة إصابة)، بينها 106 آلاف و737 في أوروبا (1,215,424 حالة) القارة الأكثر تضررا بالوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (42 ألفا و364)، متقدمة على إيطاليا (24 ألفا و114)، وإسبانيا (21 ألفا و282)، وفرنسا (20 ألفا و265) وبريطانيا (16 ألفا و509).

وفيما يلي رصد لآخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

– أكدت الكويت الثلاثاء تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2080.

– وزارة الصحة التونسية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 884 بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

– سجلت إسبانيا ارتفاعا في إصابات كورونا حيث وصل تعداد الحالات المصابة بالمرض إلى 204178 في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 21282.

– وزارة الصحة السودانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107.

– ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 143457 عقب تسجيل 1785 إصابة جديدة.

– الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات.

– جونز هوبكنز: 1433 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

– فرنسا رابع دولة في العالم يتجاوز فيها عدد وفيات كورونا 20 ألفا.

– سجلت مصر 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة، و89 حالة شفاء، في أحدث حصيلة يومية.

– المغرب يسجل 191 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.

– الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج.

– العراق: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 1574.

– وزارة الصحة الجزائرية تعلن عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة، و52 حالة شفاء.