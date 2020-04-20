كورونا.. 1122 إصابة جديدة بكورونا في السعودية و1360 حالة تعافٍ بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و92 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1490 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أيضا، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بـ”كوفيد-19″، ليصبح إجمالي الوفيات 103 حالات.

وبتسجيل حالات الإصابة الجديدة، وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية، إلى 10484 حالة.

وكانت الوزارة قد سجلت، الأحد، 69 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1398، فيما رصدت 1088 إصابة جديدة.

تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في وقت ترتفع فيه حالات التعافي من المرض، بينما تزداد وتيرة الوفيات بشكل أبطأ.

الإمارات.. 1360 حالة تعافٍ

وفي الإمارات، ارتفع عدد المتعافين إلى 1360 حالة بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس⁧ كورونا المستجد⁩، وتعافيها التام من أعراض المرض.

كما تم الكشف عن 484 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7265.

144 إصابة جديدة في سلطنة عُمان

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، الاثنين، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة، منها 58 لمواطنين عمانيين، ليرتفع الإجمالي إلى 1410.

وذكّرت الوزارة في تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”، أن سلطنة عمان شهدت 7 حالات وفاة لمصابين بكورونا حتى الآن.

وأفاد مركز الأخبار العماني على “تويتر” أن “اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا تؤكد على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها، بما في ذلك صلاة التراويح. وتمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو.

وأضافت “يمنع منعا باتا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية”.

62 حالة شفاء جديدة في الكويت

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، الاثنين، عن تسجيل 62 حالة شفاء جديدة في البلاد، بمجموع كلي بلغ 367 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 1995.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في الكويت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9.

فلسطين.. 7 إصابات جديدة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 329 في جميع المحافظات، و120 حالة في مدينة القدس. ومن بين الإصابات 15 حالة في غزة.

كما أكدت الوزارة، في منشور على صفحتها في موقع “فيسبوك”، تسجيل “حالتي انتكاسة لمتعافين اثنين من بيت لحم”، مضيفةً أن “حصيلة المتعافين الإجمالية” تبلغ 69 حالة.

وفي المجمل، سجلت الأراضي الفلسطينية ثلاث حالات وفاة بالفيروس منذ بدء ظهور الوباء هناك الشهر الماضي.

الجزائر.. 35% نسبة الشفاء

وفي الجزائر، كشف وزير الصحة أن 53% من الوفيات بفيروس كورونا المستجد سجلت في البليدة وفي العاصمة.

وأكد الوزير أن “هناك منحى تنازليا للوفيات في الأيام الأخيرة” في الجزائر، مضيفاً أن 35% من الحالات المسجلة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء.

لبنان.. 4 إصابات جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الحالات في البلاد إلى 677.

المغرب.. 340 متعافيا

وفي المغرب، أعلنت عن وزارة الصحة تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 2990 حالة.

وأضافت أن حالات التماثل للشفاء ارتفعت في المغرب لتصل إلى 340 متعافيا.

قطر.. 9 وفيات

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 6015.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في قطر مما يرفع الحصيلة إلى 9 وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 37 حالة شفاء جديدة من كورونا، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 555.

السودان.. 12 وفاة

وفي السودان، كشفت السلطات الصحية عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها وفاتان، ليرتفع مجمل أعداد الحالات المسجلة في البلاد إلى 92، بينها 12 حالة وفاة.

ومع ازدياد الحالات المكتشفة، حذرت لجنة أطباء السودان المركزية من الانهيار الكامل للنظام الصحي في السودان.

من جهتها، قالت سلطات الطيران المدني إنها مددت إغلاق مطار الخرطوم أمام حركة الطيران إلى 20 مايو/أيار القادم، مستثنية رحلات البضائع ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول بالإضافة إلى رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.