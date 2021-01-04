كورونا.. 1309 إصابة جديدة بمصر و20 وفاة في فلسطين

سجلت وزارة الصحة المصرية، الأحد، 1309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة وذلك مقابل 1407 إصابات و54 وفاة، السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 142187 حالة من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها و7805 حالات وفاة”.

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقا للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء، الخميس، عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

فلسطين تسجل 20 وفاة بكورونا

سجلت فلسطين 20 حالة وفاة، و1009 إصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان تلقته “العين الإخبارية”، الإثنين، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة بالضفة الغربية و5 حالات في قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 648 إصابات في الضفة الغربية و361 في قطاع غزة، وبالمقابل أشارت إلى تسجيل 903 حالات تعافٍ من الفيروس بالضفة الغربية و510 في قطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وقررت الحكومة الفلسطينية استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.

شفاء 1746 حالة في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الإثنين، إجراء 116,687 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

يأتي هذا تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1,501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 214,732 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا