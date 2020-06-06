كورونا.. 14 حالة وفاة بالسودان و930 إصابة في عُمان

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ترصد معظم الدول العربية إصابات جديدة بفيروس كورونا بشكل شبه يومي، مع تفاوت كبير في الأرقام المسجلة بين البلدان، حيث لا تزال يشهد بعضها ذروة الوباء، بينما انحسرت العدوى بشكل شبه تام في دول أخرى. في المقابل ترتفع يومياً أعداد المتعافين من كورونا في أنحاء الوطن العربي.

السودان.. 14 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلن السودان أيضا عن 14 حالة وفاة إضافية بكورونا، بينما تعافى 99 شخصاً من المرض.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في السودان إلى 5865، بينما عدد الوفيات وصل إلى 347، أما حالات التعافي فبلغت 1424.

سلطنة عمان.. 930 إصابة

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمال إلى 16016 حالة.

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية بكورونا في عُمان، ليبقى عدد المتوفين 72.

وفي المجمل شهدت سلطنة عُمان 3451 حالة شفاء من كورونا.

البحرين.. وفاة وافد

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن حالة وفاة “لوافد يبلغ من العمر 46 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا”.

الكويت.. 1005 متعافين جدد

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 1005 حالة إضافية من كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 19282.

كما تم تسجيل 487 إغصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت، وبذلك يصبح المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 31131.

وقد جرى تسجيل 10 حالات وفاة إضافية ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.