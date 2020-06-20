كورونا.. 188 إصابة جديدة بالمغرب و 758 حالة تعافٍ في الإمارات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تحاول عدة دول عربية مواجهة وباء كورونا من خلال زيادة أعداد الفحصوصات اليومية ، ومع ذلك تواصل العديد من الدول تسجيل أرقام جديدة لوفيات وإصابات فيروس كورونا .

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 151 حالة سجلت في إحدى البؤر التي تم اكتشافها قبل أيام داخل معامل الفراولة بإقليم القنيطرة غرب المملكة.

ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة في المملكة إلى 9801 حالة، منذ الإعلان عن أول إصابة في شهر مارس/ آذار الماضي.

وقالت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 8133 حالة بعد تماثل 16 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات عند 213.

وسجل المغرب، أمس الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور بؤرة ”معامل الفراولة“.

ومن أصل 539 إصابة مؤكدة جديدة، الجمعة، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 457 إصابة جديدة جميعها في ”بؤرة الفراولة“ بدائرة للا ميمونة التابعة لإقليم القنيطرة.

وفي ظل انفلات الوضع بهذه البؤرة، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء الجمعة، أنه تقرر تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية في بعض المحافظات وعلى رأسها القنيطرة (مكان الوحدة الإنتاجية).

الإمارات تسجل 388 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة، و 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه ”تم إجراء أكثر من 34 ألف فحص، ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات، والكشف عن 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 44.533 حالة“.

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم أيضا تسجيل: ”وفاة مصاب واحد جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 301 حالة“.

وأشارت إلى ”شفاء 758 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 31.754“.