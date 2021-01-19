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كورونا.. 2 مليون و50 ألف وفاة وأكثر من 96 مليون إصابة حول العالم

19 - يناير - 2021
كورونا يواصل انتشاره حول العالم

كورونا يواصل انتشاره حول العالم

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 50 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين 96 مليونا واكثر من 10 آلاف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 68 مليونا و655 ألف مريض.

وسجلت دول العالم أمس الإثنين، تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وشبه استقرار في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 474 ألف و92 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,167 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت (1,422 وفاة)، وألمانيا (665 وفاة)، وبريطانيا (599 وفاة)، وروسيا (471 وفاة)، المكسيك (463 وفاة)، حيث عادت ألمانيا من جديد لتنضم الى القائمة على حساب المكسيك التي تراجعت الى نهاية الخماسية، مما اخرج البرازيل منها ودفعها باتجاه المستوى السادس عالمياً بـ(463 حالة وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (142,022 إصابة)، وبريطانيا (37,535 إصابة)، واسبانيا (33,800 إصابة)، والبرازيل (24,139 إصابة)، وروسيا (22,857 إصابة)، حيث عادت اسبانيا من جديد الى القائمة على حساب المكسيك التي خرجت منها وحلت في المستوى السابع بـ(11,170 إصابة).

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