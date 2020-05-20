كورونا.. 3 وفيات جديدة بالكويت و311 إصابة جديدة في البحرين

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 804 إصابات جديدة بالفيروس، بإجمالي حالات إصابة 17,568.

وذكر المتحدث، عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي لآخر مستجدات فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19) أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الكلي 124 وفاة.

كما أكد شفاء 204 حالات جديدة من الفيروس، وبلغ إجمالي المتعافين 4885 حالة.

البحرين تسجل 311 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ عدد الإصابات القائمة 4497 إصابة.

وأكدت ”الصحة“ عبر حساباتها في مواقع التواصل شفاء 370 مصابا من الفيروس، بإجمالي حالات تعاف وصلت إلى 3334 حالة،

وتخضع 9 حالات مصابة بالفيروس للعلاج في العناية المركزة من إجمالي 4488 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 وفاة.