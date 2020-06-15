كورونا..317 إصابة جديدة بالبحرين و 1079 حالة شفاء في عُمان

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تستمر معظم الدول العربية يومياً بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع رصد بعض حالات الوفاة بالمرض في عدد منها.

في المقابل، ترتفع أعداد المتعافين من كورونا في جميع أنحاء البلاد العربية بشكل شبه يومي.

البحرين.. حالتا وفاة

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أنه تم تسجيل شفاء 379 مصاباً إضافياً، ما يرفع عدد المتعافين من كورونا في البحرين إلى 13197.

كما أعلنت عن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا لوافدَيْن يبلغان من العمر 35 عاماً و 39 عاماً، ما يرفع عدد حالات الوفاة بالمرض في البحرين إلى 45.

عُمان.. 1043 إصابة

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 24524 والوفيات إلى 108.

وفي المجمل سجلت سلطنة عُمان 9533 حالة تعافٍ من كورونا، بعد شفاء 1079 مصابا إضافيا خلال الـ24 ساعة الماضي.

الكويت.. 27 ألف متعافٍ

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة شفاء 772 مصاباً من فيروس كورونا وارتفاع مجموع المتعافين إلى 27531.

السودان.. 12 حالة وفاة

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحسب التقرير الوبائي للوزارة حتى مساء الجمعة الماضية، بينها 12 حالة وفاة.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 7220، بينما عدد الوفيات الكلي بلغ 459.

وقد تماثلت 54 حالة إضافية للشفاء من كورونا في السودان، ليكون العدد الكلي للمتعافين 2610.