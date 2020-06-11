كورونا.. 38 وفاة جديدة بالسعودية و479 إصابة في الإمارات

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أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 38 وفاة و3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب تقرير نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع ”تويتر“، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، فإن الإصابات الجديدة ”منها 1431 في العاصمة الرياض“.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن السلطات الصحية في المملكة سجلت 2065 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

وبإعلان اليوم، ارتفعت حصيلة الإصابات، منذ بداية الجائحة، إلى 116021، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 80019، بينما ارتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 857.

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، اليوم الخميس، وفاة مصابين اثنين، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 286 حالة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل شفاء 1,217 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25,234 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة، أنه تم إجراء أكثر من 45 ألف فحص، ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات.

وأوضحت، أنه تم الكشف عن 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 40,986 حالة.