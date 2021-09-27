كورونا.. 4 ملايين و763 ألف وفاة 232 مليون و640 ألف إصابة حول العالم

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 763 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 232 مليونا وما يقارب من 640 ألف اصابة، تعافى منهم 209 ملايين ونحو 269 ألف مريض.

وتواصل “كورونا” تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 325 ألف و283 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5 آلاف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (805 وفيات)، والمكسيك (596 وفاة)، وإيران (288 وفاة)، وماليزيا (278 وفاة)، والهند (277 وفاة)، وأميركا (259 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، بريطانيا (32,417 إصابة)، والهند (27,022 إصابة)، وتركيا (25,861 إصابة)، وأميركا (24,343 إصابة)، وروسيا (22,498 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (706,317 وفاة)، والبرازيل (594,484 وفاة)، والهند (447,225 وفاة)، والمكسيك (275,446 وفاة)، وروسيا (204,679 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (43,750,983 إصابة)، والهند (33,678,786 إصابة)، والبرازيل (21,351,972 إصابة)، وبريطانيا (7,664,230 إصابة)، وروسيا (7,443,149 إصابة).