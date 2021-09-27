الأحد 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كورونا.. 4 ملايين و763 ألف وفاة 232 مليون و640 ألف إصابة حول العالم

27 - سبتمبر - 2021
سلالات كورونا تتفشى بأمريكا

سلالات كورونا تتفشى بأمريكا

A A A
طباعة المقال

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 763 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 232 مليونا وما يقارب من 640 ألف اصابة، تعافى منهم 209 ملايين ونحو 269 ألف مريض.

وتواصل “كورونا” تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 325 ألف و283 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5 آلاف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (805 وفيات)، والمكسيك (596 وفاة)، وإيران (288 وفاة)، وماليزيا (278 وفاة)، والهند (277 وفاة)، وأميركا (259 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، بريطانيا (32,417 إصابة)، والهند (27,022 إصابة)، وتركيا (25,861 إصابة)، وأميركا (24,343 إصابة)، وروسيا (22,498 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (706,317 وفاة)، والبرازيل (594,484 وفاة)، والهند (447,225 وفاة)، والمكسيك (275,446 وفاة)، وروسيا (204,679 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (43,750,983 إصابة)، والهند (33,678,786 إصابة)، والبرازيل (21,351,972 إصابة)، وبريطانيا (7,664,230 إصابة)، وروسيا (7,443,149 إصابة).

    المزيد من أخبار العالم

    البحرية الإيرانية
    مقتل ضابط إيراني كبير في ظروف غامضة
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف
    صواريخ هيماريس
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    البنتاغون يكشف تأثير الأسلحة الأمريكية على المعارك بأوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟