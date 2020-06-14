كورونا.. 40 وفاة جديدة بالسعودية و 304 إصابة في الإمارات

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أعلنت وزارة الصحة في السعودية، يوم الأحد، تسجيل 40 وفاة و 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية عن الوزارة، فإن 1735 من الإصابات الجديدة سُجلت في العاصمة الرياض.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد حالات التعافي الجديدة في المملكة بلغت 2172.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 127541 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 972 حالة.

الإمارات تسجل حالة وفاة واحدة

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه ”تم تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد“.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل ”701 حالة شفاء من كورونا، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة بسبب مضاعفات المرض“.

58 وفاة جديدة بالعراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، تسجيل 58 حالة وفاة و1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ارتفع إلى 20 ألفا و209 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 607.

وأشارت إلى تسجيل 606 حالة شفاء جديدة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 8 آلاف و121 حالة.