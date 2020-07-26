كورونا..46 إصابة جديدة بالصين و729 حالة وفاة في المكسيك

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أعلنت الصين ، السبت، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها سجلت 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس السبت، ارتفاعا من 34 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 22 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين و13 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرقي البلاد و11 حالة مرتبطة بأشخاص قادمين من الخارج.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 729 وفاة و6751 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وسجلت المكسيك حتى الآن 385,036 حالة إصابة و43,374 وفاة بالفيروس. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

ويواصل الوباء تفشيه في العالم مع أرقام قياسية يومية عززت النزعة نحو العودة إلى القيود أو فرض أخرى جديدة في أرجاء العالم.

ومنذ الأول من يوليو، سُجّل رسمياً أكثر من 5 ملايين إصابة، ما يناهز ثلث الإصابات المسجّلة منذ بداية تفشي الوباء نهاية ديسمبر.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان “ليست أي دولة بمنأى”، مضيفة أنّ الارتفاع في عدد الإصابات سببه انتقال العدوى بشكل سريع في الأماكن المكتظة، كما هي الحال في القارة الأميركية وآسيا.

وذكّرت منظمة الصحة أنّ “مفتاح السيطرة على انتقال العدوى هو في العثور على الإصابات وعزلها وإجراء اختبارات ومعالجة المصابين ومخالطيهم”.