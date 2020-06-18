كورونا.. 4757 إصابة جديدة بالسعودية و704 حالة شفاء في الإمارات

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أنها سجلت 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 145991 إصابة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات الفيروس، أن عدد الوفيات بلغ 48 وفاة جديدة، ليرفع إجمالي الوفيات إلى 1139 حالة.

وأوضح المتحدث السعودي، أن الوزارة سجلت 2253 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لافتًا إلى أن العدد الكلي للذين تماثلوا للشفاء، بلغ 93915 حالة.

الإمارات تسجل 388 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا”، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 43,752 حالة.

وأكدت الوزارة، عبر صفحتها على ”تويتر“، تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات 298 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 704 مصابين من تداعيات كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 30.241 حالة.

الكويت.. 541 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38.047 حالة.

وأكدت الوزارة، في إحصائية عبر صفحتها على ”تويتر“، وفاة حالتين اثنتين جراء تداعيات الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 308 حالات.

وأشارت إلى شفاء 616 مصابا بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد حالات التعافي 29.512 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج يصل إلى 8.254 حالة، بينها 188 حالة في الرعاية المركزة.