كورونا.. 712 إصابة جديدة في عُمان وتعافي 280 حالة بالبحرين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سجلت سلطنة عمان يوم الثلاثاء، 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة العمانية، توزعت الإصابات الجديدة بين 362 حالة لمواطنين عمانيين، و350 حالة لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة 18198، بينهم 83 وفاة، فيما تماثل 4152 شخصا للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 2688 فحصا.

أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة واحدة.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إلى تعافي 280 حالة إضافية جديدة، ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 10 آلاف و606 أشخاص.

وقالت الوزارة، إن الإصابات الجديدة، بينها 169 حالة لعمالة وافدة، و136 لمخالطين لحالات قائمة، و9 حالات قادمة من الخارج.