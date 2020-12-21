استمع لاذاعتنا

كورونا..926 إصابة في كوريا الجنوبية والصين تبلغ عن 23 حالة

منذ 4 دقائق
كوريا الجنوبية تسجل إصابات جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل إصابات جديدة بكورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 926 حالة إصابة بالفيروس، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 1097 في اليوم الذي سبقه.

من جهتها أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البر الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد وهو نفس العدد المسجل يوم السبت.

وقالت لجنة الصحة الصينية في نشرتها اليومية إن 21 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 15 حالة إصابة خالية من الأعراض يوم الأحد ارتفاعا من عشر حالات في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19في الصين إلى 86852 بينما يظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وأدى الارتفاع الأخير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى إرباك الجهود المبذولة لاحتواء المرض مما دفع لنفاد أسرّة المستشفيات في البلاد، مما يثير النقاش حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة أن تفرض صرامة في تدابير التباعد الاجتماعي.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة طيران العال الإسرائيلية
    الإعلان عن موعد أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب
    سفن حربية تركية - أرشيفية
    تركيا تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في البحر المتوسط
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    الانتخابات الأميركية
    من جديد..حملة ترامب تتوجه إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطلينوس (المسمى بثقب المفتاح)
    بالفيديو.. تعرف على أغرب مخلوقات البحار وأكثرها فائدة وأغلاها سعراً!
    عائلة حاولت الهروب من لبنان، تعيش في غرفة واحدة في طرابلس
    الموت من أجل حياة أفضل: على متن “قوافل الموت” اللبنانية إلى أوروبا
    تطبيق تيلغرام
    هذه الخاصية في تطبيق تليغرام “حرام شرعا”