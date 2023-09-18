كوريا الجنوبية: الأموال الإيرانية المجمدة تم نقلها إلى دولة ثالثة

أكدت كوريا الجنوبية (الثلاثاء 19-9-2023) أن الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية تم نقلها “بنجاح” إلى دولة ثالثة، وذلك بعد أن أقلعت من الدوحة طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة تقل خمسة أمريكيين أفرجت عنهم إيران في إطار صفقة تبادل سجناء.

كان مصدر قد قال لرويترز في وقت سابق إن طائرة أرسلتها قطر نقلت الأمريكيين الخمسة واثنين من أقاربهم خارج طهران بعد أن تأكد الجانبان من تحويل ستة مليارات دولار من كوريا الجنوبية إلى حسابات قطرية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان “الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات المالية المفروضة على إيران تم تحويلها مؤخرا إلى دولة ثالثة بنجاح في ظل تنسيق وثيق بين الدول المعنية”.

وقالت الوزارة إنه من المقرر إنفاق الأموال الموجودة في قطر على الغذاء والدواء ومواد إنسانية أخرى كما كان الحال عندما كانت في كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة “حكومتنا تتوقع أن تتحسن علاقاتنا الثنائية بشكل أكبر على خلفية تحويل الأموال المجمدة”، وشكرت حكومتي قطر وسويسرا على “دورهما البناء” في حل القضية.

توسطت قطر في محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للإفراج عن المحتجزين، بينما ساعدت سويسرا في تحويل الأموال من كوريا الجنوبية إلى قطر. وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في طهران لأن الولايات المتحدة وإيران لا تقيمان علاقات دبلوماسية.