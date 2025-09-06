السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
كوريا الجنوبية تتعهد بدعم مواطنيها المعتقلين في مداهمة أمريكية

منذ ساعة واحدة
رئيس كزريا الجنوبية لي جيه-ميونغ

وجه رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونغ اليوم السبت ببذل أقصى جهد للتعامل مع اعتقال المئات من مواطني البلاد في مداهمة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية على مصنع لبطاريات السيارات تابع لشركة هيونداي موتور.

وقال وزير الخارجية تشو هيون إن الحكومة شكلت فريقا للرد على اعتقال أكثر من 300 كوري جنوبي يوم الخميس في المنشأة الواقعة بولاية جورجيا الجنوبية وأنه سيذهب إلى واشنطن للقاء المسؤولين إذا لزم الأمر.

وأضاف في اجتماع حكومي طارئ “أشعر بقلق بالغ. أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه اعتقال مواطنينا”.

وكانت عملية اعتقال نحو 475 عاملا في المصنع القريب من سافانا، وهي جزء من حملة الرئيس دونالد ترامب المتصاعدة ضد المهاجرين، أكبر عملية لإنفاذ القانون في موقع واحد في تاريخ وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

ويمكن أن تؤدي الواقعة إلى تفاقم التوتر بين إدارة ترامب وسول، وهي حليف آسيوي ومستثمر رئيسي في الولايات المتحدة، إذ إن الجانبين على خلاف حول تفاصيل اتفاق تجاري يشمل استثمارات كورية جنوبية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وقالت شركة إل.جي إنرجي سولوشن، التي تعمل مع شركة هيونداي لبناء المصنع، إنها طلبت من الموظفين العودة من رحلات العمل الأمريكية مع تعليق السفر إلى الولايات المتحدة باستثناء السفر لعقد اجتماعات العملاء.

وأوضحت أنه جرى احتجاز 47 من موظفيها وحوالي 250 عاملا لدى مقاولين في مصنع المشروع المشترك.

    المصدر :
  • رويترز

