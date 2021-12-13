الأثنين 18 شعبان 1443 ﻫ - 21 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الجنوبية تحسم مشاركتها في أولمبياد بكين الشتوية

13 - ديسمبر - 2021
أولمبايد بكين

أولمبايد بكين

A A A
طباعة المقال

أكدت كوريا الجنوبية،، أنها لن تنضم لمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين.

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، أن بلاده لن تقاطع أولمبياد بكين الشتوي دبلوماسيا، مشددا على ضرورة مواصلة التعاون مع الصين.

وأكد مون خلال زيارة رسميّة لأستراليا تستمر ثلاثة أيام، أن سيئول لا تفكّر في الانضمام إلى هذه المقاطعة الدبلوماسية التي أعلنت عنها أربع دول غربية.

وقال: “لم نتلق طلبا من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، للمشاركة في هذه المقاطعة الدبلوماسية”.

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن سيئول تعتزم مواصلة تعزيز الحرية والانفتاح في منطقة المحيط الهادئ، على أن تأخذ أيضا في الاعتبار دور الصين في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال: “نحن بحاجة إلى الأفعال البنّاءة من جانب الصين للسماح بنزع السلاح النووي من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، مؤكدا أن سيئول راغبة في الإبقاء على علاقات جيدة مع بكين.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة أعلنت “مقاطعة دبلوماسية” للأولمبياد، متهمة بكين بانتهاك حقوق الإنسان.

إلا أن هذه الدول ستتمثل برياضيين في دورة الأولمبياد في الصين، من دون إرسال مسؤولين رسميين.

وحذرت الصين في أعقاب ذلك من أن هذه الدول “ستدفع ثمن” مقاطعتها.

    المزيد من أخبار العالم

    نفتالي بينيت
    بينيت برسالة للإيرانيين: نحن شعبان قويان ونطمح إلى مستقبل أفضل
    “نستله” تستجيب لنداء زيلينسكي!
    قصف مركز تجاري في كييف
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تطوّرات ميدانية في كييف.. مقتل شخص في قصف مركز تجاري

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    جبران باسيل يهرب الى الأمام… “وقفولي الاحصاءات”
    أخطاء نرتكبها دون إدراك خطورتها.. بالتخزين في الثلاجة
    الطقس
    رياح قطبية تضرب لبنان قريباً.. استعدوا للثلوج والأمطار