كوريا الجنوبية تحصر التجمعات الخاصة بهذا العدد

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها ستمدد قواعد التباعد الاجتماعي المشددة لمدة أسبوعين آخرين، في حين يتم تقييد التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص كحد أقصى، للحد من انتشار كورونا.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم، إن كوريا الجنوبية ستمدد قواعد التباعد الاجتماعي المشددة لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف يناير، وسط الجهود المبذولة لخفض عدد الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس وجهود احتواء متحور “أوميكرون”.

وخلال اجتماع الاستجابة لكوفيد-19 في العاصمة سيئول، رأى أنه “من السابق لأوانه الاعتقاد بأننا تجاوزنا الأزمة”، وأضاف: “لا يزال لدينا الكثير من الوفيات والمرضى بحالة خطرة”.

وقررت الحكومة تشديد قواعد التباعد الاجتماعي في 18 ديسمبر، بعد الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات. ويتم حاليا تقييد التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص كحد أقصى على مستوى البلاد، كما يتم إغلاق المرافق والمنشآت متعددة الاستخدام في الساعة 9 أو 10 مساء.

وأضاف كيم إن وضع الفيروس في البلاد يتحسن، حيث أصبح العدد اليومي للإصابات الجديدة يحوم حول 5 آلاف حالة بعد أن كان يتجاوز 7 آلاف حالة يوميا.

وفيما يتعلق بالعمل بنظام تصريح اللقاح لصغار السن والشباب، قال: “سيتم اعتماده في مارس مع فترة سماح مدتها شهر واحد”.