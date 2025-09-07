كوريا الجنوبية تختتم محادثات مع أمريكا للإفراج عن عمال

قال كانج هون سيك مدير مكتب الرئيس في كوريا الجنوبية اليوم الأحدإن سول اختتمت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إطلاق سراح عمال كوريين محتجزين في ولاية جورجيا.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون إن طائرة ستتوجه لإعادة العمال الكوريين بمجرد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

ونفذ أفراد من أجهزة أمن اتحادية أمريكية مداهمة على مصنع تابع لشركة هيونداي موتور في ولاية جورجيا قبل أيام، في أكبر عملية لإنفاذ القانون في موقع واحد في تاريخ وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وشكل الكوريون النسبة الأكبر من المعتقلين في العملية التي ألقت فيها السلطات القبض على مئات.

وتوصلت كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة إلى اتفاق تجاري كبير مع الولايات المتحدة يتضمن حزمة تمويل بقيمة 350 مليار دولار لمساعدة الشركات الكورية على التوسع في السوق الأمريكية.

وذكرت شبكة سي.إن.إن الإخبارية أمس السبت نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور كوريا الجنوبية في أكتوبر تشرين الأول للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي.

وقال مسؤول من كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن الحكومة ستسعى لإيجاد سبل لتحسين نظام إصدار التأشيرات للعمال الكوريين المتجهين إلى الولايات المتحدة “لمنع أي وقائع مشابهة”.