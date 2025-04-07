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كوريا الجنوبية.. تدابير لدعم بعض القطاعات قبل سريان الرسوم الجمركية

منذ 34 دقيقة
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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قالت وزير المالية في كوريا الجنوبية تشوي سانغ-موك اليوم الاثنين إن الحكومة ستتخذ إجراءات لدعم القطاعات ذات الاحتياجات العاجلة قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25 بالمئة حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأكد الوزير في بيان له على ضرورة تحليل تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الكلي وإعداد تدابير دعم للقطاعات ذات الاحتياجات الملحة.

وفرض ترامب في الثاني من أبريل نيسان رسوما جمركية شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوما جمركية أعلى على “أسوأ المخالفين” بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كوريا الجنوبية. ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وبعد إعلان ترامب، قال هان دوك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إن الحكومة ستجهز بحلول الأيام القليلة المقبلة إجراءات لدعم قطاعات السيارات وستسعى إلى التفاوض مع إدارة ترامب.

وسجلت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة مستوى قياسيا بلغ 127.8 مليار دولار في عام 2024 وتشكل السيارات وهي المنتج الأكثر مبيعا 27 بالمئة من الإجمالي.

وذكرت وزارة المالية في كوريا الجنوبية أن الوزير تشوي وصناع سياسات آخرين استعرضوا استراتيجية للتعامل مع الرسوم الجمركية قبل زيارة وزير التجارة تشيونغ إن-كيو للولايات المتحدة والتي تبدأ غدا وتستمر يومين.

    المصدر :
  • رويترز

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