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كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية الى العودة لـ"الحوار"

13 - مارس - 2022
زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

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دعت كوريا الجنوبية نظيرتها الشمالية، اليوم الأحد، الى العودة للحوار من أجل نزع السلاح النووي بالكامل.

المتحدثة باسم الرئيس المنتخب يون سيوك يول، رأت أنه يجب على بيونج يانج العودة إلى طاولة الحوار من أجل نزع السلاح النووي، في الوقت الذي تكثف فيه بيونغ يانغ جهودها لتطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأدلت المتحدثة كيم أون -هي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، لكنها رفضت مناقشة التفاصيل، بما في ذلك ما تمت مناقشته عندما أطلع مستشار الأمن القومي سوه هون “يون” على القضايا العالقة في اليوم السابق.

وردّا على طلب للتعليق على تحركات كوريا الشمالية لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات جديد، قالت: “نأمل أن تمتثل كوريا الشمالية للحوار من أجل نزع السلاح النووي الكامل”.

وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرًا عن تقييمهما بأن اختبارات الأقمار الصناعية المزعومة لبيونج يانج في 27 فبراير و5 مارس، كانت جزءًا من الجهود المبذولة لتطوير نظام جديد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات قبل إطلاق صاروخ كامل المدى محتمل.

وزعمت كوريا الشمالية أن عمليات الإطلاق كانت لتطوير “قمر صناعي للاستطلاع”.

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