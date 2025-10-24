كوريا الجنوبية تدعو لعقد اجتماع بين ترامب وكيم الأسبوع المقبل

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن تشونغ دونغ-يونغ وزير الوحدة في كوريا الجنوبية دعا اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا، وحث الزعيمين على اغتنام فرصة نادرة للسلام.

وأضاف تشونغ، وهو كبير صانعي السياسة في سول فيما يتعلق بالعلاقات بين الكوريتين، أن زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية تمثل “فرصة من السماء” يمكن أن تساعد في تعزيز مكانة كوريا الشمالية على الساحة العالمية وتحسين اقتصادها.

ونقلت يونهاب عن تشونغ قوله لوسائل إعلام كورية جنوبية “يجب على زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة ألا يفوتا هذه الفرصة… يتعين عليهم اتخاذ قرار جريء”.

والتقى ترامب مع كيم ثلاث مرات خلال فترة رئاسته السابقة لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن إنهاء برنامج بيونجيانج النووي بسبب خلافات حول رفع العقوبات وكيفية التخلص من المنشآت النووية في كوريا الشمالية.

ويشكك مسؤولون في سول، بمن فيهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ، في إمكانية عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل، لكنهم رحبوا باحتمال تحقيق تقدم في الدبلوماسية مع بيونجيانج إذا ما تم ذلك.

ويغادر ترامب واشنطن مساء اليوم في رحلة تستغرق خمسة أيام يزور خلالها ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي الأولى له إلى المنطقة منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني.

وقال تشونغ إن هذه الزيارة تمثل فرصة لتجاوز التحضيرات والتنسيق اللذين يتطلّبهما عادة عقد لقاء بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وهي إجراءات تجعل لقاءهما أمرا بالغ الصعوبة في الظروف العادية.