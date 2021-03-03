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كوريا الجنوبية تدين هجمات الحوثيين على الرياض وتدعو لحل سلمي في اليمن

3 - مارس - 2021
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

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أدانت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، سلسلة من هجمات جماعة  الحوثي على المملكة العربية السعودية مؤخرا، داعية إلى حل سلمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن سيؤول تدين بشدة سلسلة من هجمات الحوثيين على السعودية بما فيها الهجوم على العاصمة الرياض في يوم 27 فبراير.

وشدد على أن بلاده تطالب الأطراف المعنية بوقف استخدام الأسلحة، معربة عن أملها في حل سلمي للحرب اليمنية في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الحكومة تؤكد أنها ستقدم باطراد، الدعم للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتواصل دعم جهود الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وكانت السعودية أعلنت أنها اعترضت صاروخا باليستيا مستهدفا الرياض و6 طائرات مسيرة أطلقت نحو جنوب السعودية بواسطة جماعة الحوثي في 27 فبراير الماضي.

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