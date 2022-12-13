الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في 3 أشهر

منذ ساعة واحدة
كوريا الجنوبية تسجل إصابات جديدة بكورونا

كورونا في كوريا الجنوبية

A A A
طباعة المقال

قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، الثلاثاء، وسط مخاوف من موجة إصابات أخرى حيث تفكر الحكومة في رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 86 ألفاً و852 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بما في ذلك 55 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 27 مليوناً و841 ألفاً، بحسب وكالة يونهاب الرسمية للأنباء.

وحصيلة اليوم هي أكثر بـ3 أضعاف بالمقارنة مع اليوم السابق، وأكثر بتسعة آلاف حالة مما كانت عليه قبل أسبوع، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت بيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذه هي أيضاً أعلى حصيلة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وسجلت البلاد 29 حالة وفاة بكورونا، الثلاثاء، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 31 ألفاً و128 وفاة.

    المزيد من أخبار العالم

    قاذفة صينية
    الصين ترسل قاذفات ذات قدرات نووية إلى حدود تايوان
    أزمة خبز تضرب سوريا
    أزمة خبز جديدة تفاقم معاناة السوريين.. والنظام عاجز
    محطة زابوريجيا النووية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تحذر: ما يجري في زابوريجيا "لعبة مجنونة"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحكم الإسباني ماتيو لاهوز خلال إداراته مباراة الارجنتين وهولندا
    كأس العالم قطر ٢٢
    برد قلب ميسي الآن.. قرار حاسم بحق الحكم "ماتيو لاهوز"
    كأس العالم في قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    أنباء عن هدية مرتقبة من "بي إن سبورتس" للجماهير العربية!
    آموس هوكشتاين
    هوكشتاين يكشف سبب تأخر إمدادات الغاز والكهرباء إلى لبنان