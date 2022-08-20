كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة لوفيات كورونا في 3 أشهر

تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 130 ألف إصابة، إلا أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.

وسجلت كوريا الجنوبية 129 ألفا و411 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 492 إصابة وافدة من الخارج، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و129 ألفا و387 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 84 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل 136 حالة وفاة يوم 29 أبريل/ نيسان لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و980 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تراجع إصابات كورونا خلال الفترة من 8 إلى 14 أغسطس/ آب بنسبة 24%، مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وذكرت المنظمة، في نشرتها الأسبوعية، أن وفيات كورونا خلال نفس الفترة، انخفضت بنسبة 6٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

وتلقت منظمة الصحة العالمية خلال السبعة أيام الأخيرة تقارير عن 5460641 إصابة و15072 حالة وفاة. كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في الإصابات في أوروبا وأفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، بينما سُجلت زيادة بإصابات الفيروس في منطقة غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.